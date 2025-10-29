В России началось производство вакцины против ВПЧ

В Кировской области началось производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцину от четырех видов вируса "Цегардекс" будет выпускать компания "Нанолек". Препарат был зарегистрирован весной этого года. Пока вакцина рассчитана только на взрослых (с 18 лет), передают "Ведомости". Ожидается, что первые серии вакцины поступят в оборот в начале 2026 года. К 2027 году "Нанолек" собирается полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ (к тому времени компания рассчитывает получить регистрацию вакцины для детей). Соответственно, в 2026 году национальный календарь прививок может быть расширен за счет прививки против ВПЧ.

Препарат "Цегардекс" будет защищать от четырех самых опасных видов ВПЧ (6, 11, 16, 18). Таким образом, это будет аналог американской вакцины "Гардасил 4". У производителя MSD есть еще девятивалентная вакцина "Гардасил 9" (защищает от девяти видов ВПЧ), но в России она не зарегистрирована и, соответственно, не используется.

Всемирная организация здравоохранения активно ведет кампанию по вакцинации девочек от ВПЧ – есть цель к 2030 году привить 90% девочек младше 15 лет. Вакцина максимально эффективна, если ее ввести до начала половой жизни.

Актуальные исследования показывают, что ВПЧ является причиной рака шейки матки в 95% случаев.