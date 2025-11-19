В Омской области трем подросткам вынесли приговор за совершение теракта

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор трем подросткам по уголовному делу о теракте. Преступление они совершили в Омской области. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимые за вознаграждение подожгли три релейных шкафа на участке железнодорожного пути между станциями Кормиловка и Калачинск Западно-Сибирской железной дороги. Подростки действовали по заданию, полученному через соцсеть. Их действия причинили ущерб на сумму свыше 180 тыс. рублей. Кроме того, произошла задержка в движении поездов.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии сроком одному виновному 6 лет 8 месяцев, двум другим 6 лет 6 месяцев каждому.

Ранее в Самаре двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта. Им грозит пожизненное заключение. Несовершеннолетним предъявлено обвинение в поджоге трансформаторного шкафа железной дороги недалеко от станции "Стахановская". В СКР считают, что подростки планировали получить за совершение поджога 20 тыс. руб. "от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере".