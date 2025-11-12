В Первоуральске 15-летняя девочка перевела мошенникам около 500 тысяч рублей

В Первоуральске 15-летняя девочка стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела аферистам около 500 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, вечером 3 ноября девочке через мессенджер позвонила неизвестная, представившаяся медсестрой колледжа в Екатеринбурге, где та обучается. Под предлогом актуализации персональных данных мошенница попросила назвать последние четыре цифры номера входящего звонка, что девочка и сделала.

Вскоре ей поступил звонок от другой женщины, которая представилась "сотрудницей портала Госуслуг". Аферистка заявила, что к личному кабинету девочки получили доступ мошенники, похитившие данные о банковских счетах, и что якобы на нее уже возбуждено уголовное дело. Неизвестная предложила помочь "службе безопасности", чтобы "не стать соучастницей преступления".

Несовершеннолетняя перешла по присланной ссылке в сервис видеозвонков, где на экране отображался только звук. Некий мужчина, представившийся "сотрудником службы безопасности", убедил девочку "задекларировать" все имеющиеся дома наличные. Она взяла 500 тысяч рублей, принадлежавшие матери, внесла их на банковскую карту и через банкомат перевела деньги по QR-кодам, присланным злоумышленниками. Всего было совершено три транзакции на сумму 488 тысяч 796 рублей.

После разговора девочка рассказала о случившемся матери, а та обратилась в полицию. Итогом стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. В МВД призывают родителей уделять больше внимания финансовой грамотности детей, объяснять им риски общения с незнакомцами в интернете и по телефону.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что почти половина жителей Свердловской области так или иначе сталкивалась с телефонным мошенничеством.