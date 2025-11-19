"Искандер" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить ATACMS по Воронежу

Российские военные ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что киевский режим 18 ноября выпустил по Воронежу четыре ракеты большой дальности ATACMS. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, их обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

По данным Минобороны, средствами воздушной разведки было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS. Две пусковые установки MLRS производства США были обнаружены в районе Волосской Балаклеи в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области. Они были уничтожены.

Весной Пентагон официально запрещал Киеву использовать американские ракетные комплексы большой дальности для ударов по России. В прошлом месяце газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп якобы снял этот запрет. Но сам он позже назвал эту информацию фейком.