На Кубани священник-расстрига вербовал жителей в РДК*

На Кубани задержан извергнутый из сана священник. Он якобы вербовал жителей Краснодарского края в ряды "Русского добровольческого корпуса*?" (РДК*) и для участия в диверсиях.

Он признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Фигурант дела – лишённый сана 10 лет назад священник.

Для чего именно вербовал людей злоумышленник, не уточняется.

* запрещённая в России террористическая организация