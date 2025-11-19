Президент МОК призвала страны не смешивать спорт и политику

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований - обеспечить в них участие всех спортсменов.

По ее мнению, страны и организаторы должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта, а каждый спортсмен и команда должны иметь возможность делать это без какой-либо дискриминации или политического вмешательства.

При этом она не призвала прекратить дискриминацию российских спортсменов, хотя после начала СВО именно МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позже было разрешено участвовать россиянам на унизительных условиях как частным лицам без флага и гимна.

