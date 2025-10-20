Reuters: Трамп не обсуждал с Зеленским "уступку" Донбасса России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поднимал вопрос "уступки" России территории Донбасса в ходе переговоров с Украиной.

Как сообщает Reuters, американский лидер подчеркнул, что никаких разговоров о передаче Донбасса не велось.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне настаивал на передаче Донбасса России. Он заявил, что Украина рискует быть уничтоженной, если конфликт продолжится.

Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече Трампа с Зеленским, которая прошла в Белом доме 17 октября, оказывал давление на украинскую делегацию. По данным издания, речь шла о "передаче контроля" России над ДНР. Уиткофф в ходе встречи якобы настаивал на том, что в регионе проживает преимущественно русскоязычное население.