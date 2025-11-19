В ДНР введен режим ЧС после ударов ВСУ по ТЭС

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории республики в связи с ударами ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС.

В ночь на 17 и 18 ноября были совершены беспрецедентные атаки ВСУ на энергообъекты: бандеровские беспилотники повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, из-за чего свет исчез в Донецке, Горловке, Макеевке, Зугрэсе, Иловайске, Харцызске и других городах. После восстановления электричества начались сильные перепады напряжения.

Руководить ликвидацией последствий назначен председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Он сказал, что меры уже принимаются. Но едва ли не более важной задачей является противодействие мощному потоку дезинформации со стороны киевского режима. Он призывает не верить непроверенным слухам.

17 и 18 ноября большая часть Донецка и других городов были без света в течение 6-8 часов и более. Введены временные отключения электроэнергии во втором по численности населения городе ДНР - Макеевке. Цель - предотвратить полномасштабные аварии. Отмечается, что такие меры помогут разгрузить сети и стабилизировать энергосистему.

Также в ДНР перебои со связью, остановились многие котельные и фильтровальные станции, нет отопления.