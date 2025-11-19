Российский форум молочников начал свою работу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 19–21 ноября 2025 года проходит VII Агропромышленный форум "Молоко России", где на пленарном заседании обсуждают стратегию развития молочного скотоводства и меры господдержки АПК, как передает корреспондент Накануне.RU.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что регион планирует увеличить производство молока до 1 млн тонн к 2030 году.

"Молочное скотоводство – это наш драйвер, примерно 70% валового регионального сельскохозяйственного продукта создается именно в этой отрасли", – отметила она.

По словам министра, ключевыми направлениями для достижения этой цели станут строительство 70 новых ферм, ввод 12 тысяч скотомест и ввод в оборот 60 тысяч гектаров сельхозземель.

"Эти проекты дорогостоящие, требуют значительных инвестиций. Мы как правительство будем оказывать всяческую поддержку нашим инвесторам", – подчеркнула Кузнецова.

Особое внимание будет уделено развитию племенной базы и кадровому обеспечению отрасли. Для закрепления молодых специалистов в регионе действуют программы подъемных выплат и субсидий на приобретение жилья для работников АПК.