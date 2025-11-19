Авиакомпании лишатся льгот на 2 млрд рублей в год

Министерство транспорта России намерено отменить льготный коэффициент 0,01 к сбору за аэронавигационное обслуживание авиарейсов внутри Дальневосточного федерального округа.

Эту информацию подтвердили несколько источников в авиакомпаниях. Изначально данная мера, введенная в марте 2020 года как временная поддержка перевозчиков во время пандемии коронавируса, продолжает действовать уже более пяти лет. Однако по результатам аудита Счетной палаты, ее продление ведет к значительным финансовым потерям: только за неполный 2025 год бюджет недополучил около 2 млрд руб., и эта сумма продолжает расти.

Как считают в отрасли, прекращение действия дальневосточной льготы позволит увеличить доходы Госкорпорации по ОрВД. Ожидается, что до 2030 года это принесет предприятию дополнительно 11,8 млрд руб.

При этом, по мнению президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалева, отмена скидки не должна привести к сокращению частоты полетов в ДФО, поскольку затраты на аэронавигацию занимают незначительную долю в общих расходах авиакомпаний. Тем не менее, на фоне обсуждений отмены коэффициента перевозчики могут воспользоваться ситуацией для повышения цен на авиабилеты на 4–5%, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что эксперимент по изучению статистики средних цен на авиабилеты эконом-класса продлен до конца 2026 года.