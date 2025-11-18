19 Ноября 2025
Общество
Фото: Накануне.RU

Россиянам посоветовали удалить игры GSC Game World* после решения Генпрокуратуры

Депутат Госдумы Антон Горелкин рекомендовал российским пользователям избавиться от игр и продукции украинской компании GSC Game World*, включая S.T.A.L.K.E.R. Это заявление последовало после решения Генпрокуратуры признать деятельность разработчика нежелательной на территории РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил парламентарий в своем Telegram-канале, его прежний прогноз подтвердился: в контенте игры был обнаружен, по оценке ведомства, "агрессивный русофобский контент", что и стало основанием для принятия решения о запрете.

Горелкин предположил, что в ближайшее время маркетплейсы удалят из каталогов не только игры студии, но и всю сопутствующую атрибутику.

"Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", — посоветовал депутат.

Напомним, что GSC Game World была признана нежелательной организацией на территории России. По данным Генпрокуратуры, компания занималась финансированием ВСУ и распространением материалов, формирующих образ России как "государства-агрессора".

* Организация признана нежелательной в России.

Теги: GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R, нежелательная организация


