Разработчика компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории страны деятельность украинской компании GSC Game World*, специализирующейся на разработке компьютерных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Компания, основанная в Киеве в 1995 году, занимается компьютерным программированием, разработкой игр и предоставлением IT-консалтинговых услуг. Компания известна как разработчик игры S.T.A.L.K.E.R.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время организация сосредоточена на финансовой поддержке Вооруженных сил Украины и формировании образа России как "государства-агрессора" через распространение дискредитирующих материалов.

GSC Game World* неоднократно объявляла о сборах средств как на своем официальном сайте, так и через украинские фонды Lesia UA и "Повернись живим"*, последний из которых уже ранее был признан нежелательным в России.

В 2022 году руководство компании перевело фонду помощи военнослужащим ВСУ около $17 млн, которые были направлены на приобретение ударных беспилотников, комплектующих к ним и автомобилей.

В 2024 году компания выпустила компьютерную игру, которая, по оценке Генпрокуратуры, продвигает украинские нарративы и содержит русофобский контент. Вероятно, речь идет об игре S.T.A.L.K.E.R. 2 , релиз которой состоялся в ноябре прошлого года.

* Организация признана нежелательной в России.