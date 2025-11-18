Учёный из Югры стал изобретателем года

Доцент Югорского госуниверситета Артур Батыров победил в III Всероссийском конкурсе "Изобретатель года". Его работу признали лучшей в номинации "Молодой изобретатель" по направлению "Новые атомные и энергетические технологии".

Батыров создал опору для надземных трубопроводов. Так они становятся устойчивее в сложных геологических условиях, особенно на Крайнем Севере и в Арктике. Технология снижает риск аварий и помогает защищать природу региона. Идея появилась ещё во время учебы автора в аспирантуре, и за пять лет проект вырос в разработку, которую уже начинают внедрять на практике. Часть решений уже применяется на предприятиях.

"Принял участие, так как хочу показать, что важно решать стратегические задачи, связанные с освоением Арктики, сделать страну лидером по технологиям в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. А еще хочется показать молодым ученым, что в свои разработки нужно верить – они способны помогать стране решать ключевые задачи", - цитирует Батырова официальный telegram-канал администрации Югры.