Исполнительный директор УВЗ опроверг новости о сокращении рабочих

Слухи о сокращении на "Уралвагонзаводе" не соответствуют действительности и являются провокацией. Об этом на заседании заксобрания Свердловской области заявил исполнительный директор предприятия, депутат Владимир Рощупкин.

По его словам, УВЗ никогда не вводил сокращений, более того, сейчас предприятие, напротив, набирает сотрудников, которых требуется около 2 тыс.

"Нас пытаются раскачать и сдержать конвейер. Это натуральная провокация. Уралвагонзавод принимает людей, расширяемся, увеличиваемся и тут же нападки - раскачать и разбалансировать коллектив", - заявил Рощупкин.

На его слова ответил губернатор Денис Паслер, предупредив депутата, что на будущее необходимо быть более внимательным в предоставлении данных. Особенно, когда такие заявления могут привести к ухудшению обстановки в регионе.

"Коллектив заслуженный работает, в очень непростых условиях и с высокой нагрузкой. С учетом того, что они справляются с задачами, которые перед ними ставит государство, понятно, кому это не нравится и кто заинтересован в раскачивании этой ситуации. Любые такие заявления, я без претензий говорю, на будущее, которые ведут к ухудшению обстановки внутри региона, надо взвешенно и разумно делать", - отметил губернатор.

Напомним, что новость о сокращении подтвердили в пресс-службе "Уралвагонзавода". В начале ноября в сети появилась информация о том, что процедура сокращения должна завершиться до февраля 2026 года, а количество уволенных может достигнуть 10% от общего числа сотрудников.

В пресс-службе УВЗ заявили, что все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства. При этом, там опровергли информацию, что завод не собирается нанимать новых сотрудников. Поиск и набор высококвалифицированных специалистов и опытных рабочих с дефицитными специальностями продолжится.

"Уралвагонзавод" является основным поставщиком танков для российской армии и крупнейшим в стране производителем вагонов. С 10 октября УВЗ уже перевел на четырехдневную рабочую неделю часть сотрудников, задействованных в гражданском сегменте. На предприятии пояснили, что это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции.