Две трети обратившихся во службу занятости Владимирской области выпускников вузов и колледжей нашли работу

При содействии Кадрового центра «Работа России» во Владимирской области трудоустроено 130 вчерашних студентов. Каждый шестой из них воспользовался возможностью начать карьеру через программу оплачиваемых стажировок.

Большинство трудоустроенных – специалисты с дипломами о среднем профессиональном образовании, таковых 75%. Еще 15% - обладатели высшего образования и 10% – молодые люди с общим образованием. Около трети выпускников пришли на производство. Они работают операторами станков с ЧПУ, программистами, слесарями, сварщиками, IT-специалистами и инженерами. Часть молодых специалистов пополнила сферу здравоохранения (12%), торговли (10%) и гостинично-ресторанного бизнеса (6%). Остальные нашли применение своим силам в образовании, ЖКХ, логистике и сельском хозяйстве.

«Наша задача – помочь сделать молодёжи первые шаги в карьере, обрести уверенность и закрепиться на рабочем месте, – подчеркнул министр труда и занятости населения Андрей Григорьев. – Для этого в службе занятости разработан набор сервисов, позволяющий в сжатые сроки найти работу и адаптироваться на рынке труда».

Необходимо отметить, что для тех, кому не удалось найти подходящую вакансию сразу, в кадровом центре организована комплексная поддержка, в рамках которой карьерные консультанты разрабатывают индивидуальный план.

Эффективным инструментом остаётся программа стажировок, в рамках которой участники заключают срочный трудовой договор и получают заработную плату. Работодателям государство компенсирует часть затрат на оплату труда стажёра, а также выплаты его наставнику, что значительно повышает шансы выпускника на последующее закрепление в компании на постоянной основе.

Напомним, что в 2025 году Владимирская область присоединилась к федеральному проекту Минтруда России по маршрутизации молодёжи. Инициатива, реализуемая в рамках нацпроекта «Кадры», позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, службой занятости и предприятиями региона.