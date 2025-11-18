18 Ноября 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия и США обсудили возможность очередного обмена заключенными

Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в США 24-26 октября.

Портал Axios сообщает, что каких-либо конкретных договоренностей по этой теме достигнуто не было. Источники утверждают, что Дмитриев обсудил обмен заключенными в том числе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Напомним, в результате обмена заключенными 1 августа 2024 года российские власти выдали западным странам 16 человек – граждан США, Великобритании, Германии и России. Западные страны вернули в Россию восемь граждан РФ (и двоих детей вернувшейся в Россию пары) – сотрудников спецслужб, раскрытых во время работы. Это был крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными.

11 февраля 2025 года Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободили из заключения гражданина России Александра Винника, которого обвиняли отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e.

10 апреля 2025 года в аэропорту Абу-Даби РФ и США провели обмен заключенными. Российской стороной была освобождена Ксения Карелина - уроженка Екатеринбурга, переехавшая жить в Лос-Анджелес. По версии следствия, она переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Суд признал ее виновной в государственной измене и назначил 12 лет колонии общего режима. США, в свою очередь, освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. В 2023 году его арестовали на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Теги: дмитриев, омбен заключенными, сша


