Свердловские власти рассмотрят вопрос о запрете продажи энергетиков

Власти Свердловской области рассмотрят вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, речь идет о запрете продажи таких напитков, в том числе энергетиков, в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время различных мероприятий. При этом расстояние от учреждений будут определять органы местного самоуправления.

Вопрос будет рассмотрен 23 октября на заседании правительства Свердловской области.

Ранее сообщалось, что штрафы за продажу детям энергетиков в России составят до 500 тысяч рублей.