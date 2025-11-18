Украинский нацист заявил, что под Запорожье "фронт разваливается"

Известный украинский неонацист Сергей Стерненко заявил, что "фронт разваливается", а режим приближается к катастрофе, которая может поставить под угрозу всю "украинскую государственность". Так он комментирует положение на Новопавловском направлении в Днепропетровской области.

На днях стало известно, что российские бойцы заняли часть важного поселка, проникнув в него под покровом густого тумана на бронетехнике. Украинская журналистка Анна Калюжная пишет, что там фактически произошел локальный обвал линии обороны, как и на Гуляйпольском направлении. После ряда безуспешных штурмов, которые проводили украинские подразделения, большая часть личного состава была утрачена, и удерживать позиции стало просто некому. В последние месяцы такое стало происходить чаще. А командование требует одного - идти вперед и наступать. Но кем?

Стерненко считает, что при продолжении нынешних тенденций российская армия через некоторое время окажется под Запорожье и Днепропетровском. А оборона ВСУ разваливается "под оглушительную тишину вокруг этих проблем". Впрочем, такие прогнозы могут объясняться желанием привлечь внимание к этому участку фронта.

Накануне немецкий военный аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что Украина движется к стратегическому поражению. От этого не спасут ни пиар-акции украинского генштаба, ни умолчание проблем. Но пока что в Киеве не извлекают необходимых уроков из своих ошибок.

Как пишет The Times, решительность и бескомпромиссность Зеленского, которые помогли ему ранее, стали его недостатком и бедой ВСУ. Украинские войска упустили шанс вырваться из "клещей", зато оголили тылы. А боевики ВСУ жалуются, что генералы запрещают отступать и заставляют воевать даже в безнадежном положении.