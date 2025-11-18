У 65% жителей ДНР пропал свет после украинского удара

65% жителей ДНР остались без света после атаки ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, подготовлен план экстренных мер по восстановлению подачи света, тепла и воды населению. Пушилин допустил веерные отключения электроэнергии в регионе.

Утром глава ДНР сообщил о "беспрецедентной атаке" на энергосистему республики. В результате удара ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции.