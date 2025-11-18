18 Ноября 2025
Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты городской Думы Калуги рассмотрели отчёт об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2025 года

18 ноября под председательством Андрея Макарова состоялось заседание комитета Думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления. Были рассмотрены итоги исполнения бюджета города за 3 квартала 2025 года.

Так, доходы городского казны за отчётный период составили 15 млрд. 180 миллионов рублей – 72,7% от годового плана. Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета составили 7 млрд. 128 млн. рублей.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Наибольший объём средств получен за счёт налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 2 млрд. 930 млн. рублей, и налога на доходы физических лиц – 2 млрд. 722 млн. рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 305,6 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 173 млн. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов составил 8 млрд. 52 миллиона рублей. В результате реализации плана по мобилизации доходов бюджета удалось дополнительно получить в бюджет 43,3 млн. рублей.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

По расходам бюджет исполнен в сумме 13 млрд. 741 млн. рублей – 64,6 % от годового плана.

Основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы – 9 млрд. 24,5 млн. рублей. В том числе на социальную поддержку граждан было выделено 2 млрд. 73 млн. рублей.

831 миллион рублей был направлен на содержание и ремонт дорог, а также на ремонт дворов и межквартальных проездов. 735 миллионов рублей выделено на организацию транспортного обслуживания населения. 762,5 млн. рублей направлено на благоустройство территорий, 532 миллиона – на переселение граждан из аварийного жилья, 215.5 млн. – на капремонт многоквартирных домов. Для решения общегосударственных вопросов и обслуживания муниципального долга использовано 823,7 млн. рублей. 

Расходы на реализацию национальных проектов составили 1 млрд. 222,3 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2025 года бюджет Калуги исполнен с профицитом 1 млрд. 438,3 млн. рублей.

За счёт собственных средств и привлечения бюджетного кредита погашены коммерческие кредиты на сумму 1 млрд. 279,4 млн. рублей.

 

Теги: депутаты, дума калуги, исполнение бюджета, городская казна


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

