Александр Авдеев обсудил с послом Республики Танзания перспективы наращивания сотрудничества

Накануне во Владимире состоялась встреча губернатора Александра Авдеева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Танзания в Российской Федерации Фредриком Ибрахимом Кибутой.

Предметом обсуждения были вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Экономические связи между Владимирской областью и африканским государством осуществляются в течение ряда лет. По общему объёму внешнеторгового оборота Танзания занимает 47-е место среди всех 95 стран-партнёров региона. В частности, она входит в топ-3 поставщиков кофейных зёрен во Владимирскую область. Во время прошлого визита представителей Танзании затрагивались и другие направления дальнейшего взаимодействия, в том числе в сфере образования, туризма, сельского хозяйства, культурно-гуманитарных обменов.

«Выражаю уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, которые базируются на взаимном уважении и дружбе между нашими государствами», – подчеркнул Александр Авдеев.

Губернатор отметил, что Владимирская область имеет широкие компетенции в экспорте кондитерских изделий, пластмасс и изделий из них, промышленного оборудования, изделий из древесины и различной продукции стекольной отрасли, что позволяет выйти на международный рынок и отвечает главным целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Также регион заинтересован в сотрудничестве в сфере туризма.

В завершение встречи Александр Авдеев пригласил танзанийских партнёров на IV Владимирский инвестиционный конгресс, основной темой которого станет «Индустрия 4.0. Туризм, международное партнёрство».