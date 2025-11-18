18 Ноября 2025
Экономика
Фото: Накануне.RU

Набиуллина заявила, что в борьбе с мошенничеством "где-то перегнули палку"

Банк России видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что "где-то перегнули палку" в борьбе с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, за последнее время "серьезно упали" жалобы на мошенничество, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов.

"То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава Центробанка выразила надежду, что эта проблема будет решена.

Ранее ЦБ обязал банки сообщать клиентам причины блокировки карт. Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить проблему, так как банки не раскрывают причины своих действий. Но ЦБ в своем письме обратил внимание, что банки должны предоставлять клиентам полную информацию, включая и то, чтó нужно для снятия ограничений.

В июле сообщалось, что жители России сталкиваются с длительными блокировками денег на банковских картах. Причиной блокировок финансовые учреждения называют соблюдение требований 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения могут вводиться при подозрении на незаконные схемы, перевод средств подставными лицами ("дропперами") и иные подозрительные операции.

Теги: набиуллина, центробанк, блокировка счетов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

