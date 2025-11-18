Выпил и оказал сопротивление: вахтовик из ХМАО устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали жителя ХМАО. Он выпивал, буянил и ругался матом, а при задержании оказал сопротивление.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в этот понедельник поступил сигнал, что к стойке регистрации на рейс "Екатеринбург – Оренбург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие силовики задержали 37-летнего жителя Урая, который выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания и был пьян.

Дебошира доставили в дежурную часть. По пути он оказывал сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить к нему физическую силу и наручники. Мужчину направили на освидетельствование, но он отказался от исследования.

Как выяснилось, гость из ХМАО планировал вернуться с вахты домой. В ожидании своего рейса мужчина распивал алкоголь в одном из кафе аэропорта и к стойке регистрации прибыл уже пьяным. Представители авиакомпании, заметив такое состояние, отказали ему в посадке и перелете. Тогда вахтовик начал возмущаться и ругаться матом.

Транспортные полицейские составили на него административный протокол с назначением штрафа.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали 30-летнего жителя Бурятии, устроившего пьяный дебош.