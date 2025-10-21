Житель Бурятии устроил пьяный дебош в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержали 30-летнего жителя Бурятии, устроившего пьяный дебош.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, гость из другого региона нарушал общественный порядок при посадке в самолет. Было установлено, что на посадку мужчина прибыл с явными признаками опьянения, из-за чего представители авиакомпании отказали ему в перелете и вызвали правоохранителей.

Силовики доставили нарушителя в дежурную часть и направили на освидетельствование. Согласно заключению экспертизы, в выдыхаемом воздухе задержанного обнаружен алкоголь 1,52 мг/л.

В итоге на жителя Бурятии составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Теперь ему ппредстоит оплатить штраф.

