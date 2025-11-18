В Госдуме захотели обязать производителей табака и алкоголя платить "сбор совести"

В Госдуме захотели ввести в России "сбор совести" – отчисление в 3% для производителей и импортеров алкоголя и табачной продукции. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Даванков уже обратился по этому поводу к министру финансов Антону Силуанову.

По мнению Даванкова, мера станет целевым налогом на выручку бизнеса в отраслях, которые формируют массовые зависимости. Полученные деньги стоит направить на лечение граждан от этих болезней. Политик полагает, что "сбор совести" позволит напрямую спасти человеческие жизни и судьбы, снизить смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками, пишут "Ведомости".

Ранее россияне, бросившие курить, назвали причины, побудившие их расстаться с вредной привычкой. На первом месте оказалась усталость от курения, также в топе проблемы со здоровьем и высокая стоимость сигарет. Большинство – 40% – бросили курить благодаря усилию воли. 7% пользовались альтернативными никотиносодержащими препаратами (например, специальным пластырем), 6% занимались с психологом или ходили на группу поддержки, 7% обращались к экстресенсам. Интересно, что бросить курить россиянам удается либо с первого раза (39%), либо после долгих попыток (10 раз и более, 37%).