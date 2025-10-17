Какая демография, если девочки курят вейпы чаще мальчиков? - депутат ГД

17 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Какая демография, если девочки курят вейпы чаще мальчиков? - депутат ГД

Девочки 11-14 лет курят вейпы чаще, чем мальчики того же возраста. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он не привел источник данных, но выразил серьезную обеспокоенность в контексте ухудшения демографии.
Читайте также:

"О какой вообще демографии можно говорить?" — недоумевает депутат.

По разным данным, курение ухудшает репродуктивную способность и самого курильщика, и его детей. В 2010 году в журнале Human Reproduction были опубликованы два независимых исследования, которые подтверждают большой вред курения для зачатия детей. В одном из них было получено, что количество половых клеток, которые отвечают за формирование яйцеклеток и сперматозоидов, в эмбрионах зачатых детей было меньше почти в два раза, чем у некурящих женщин. Ученые были удивлены, что курение уже на столь раннем этапе беременности имеет огромное влияние на количество половых клеток. Другой вред в том, что у курящих родителей дети являются пассивными курильщиками, так как непроизвольно вдыхают сигаретный дым, даже если курят на расстоянии от них.

Сколько российских подростков курят вейпы, точно неизвестно, но около 90% из них - несовершеннолетние. На эти данные Минздрава недавно ссылался президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. По опросам, за последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза. Сейчас их около 20%, то есть 6-7 млн. Тогда получается, что более 5 млн из них - это подростки, среди которых доля курящих вейпы может достигать 40%. Это приблизительная оценка, но она свидетельствует о масштабе этого пагубного явления. По опросу специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания, каждый третий подросток либо пробовал, либо курит вейпы регулярно.

По данным недавнего опроса SuperJob, 68% россиян поддерживают идею полного запрета вейпов, против только 11%. Ранее стало известно, что в России могут запретить продажу и использование вейпов, а принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным, а президент сразу согласился.

Теги: вейпы, подростки, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети