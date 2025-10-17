Какая демография, если девочки курят вейпы чаще мальчиков? - депутат ГД

Девочки 11-14 лет курят вейпы чаще, чем мальчики того же возраста. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он не привел источник данных, но выразил серьезную обеспокоенность в контексте ухудшения демографии.

"О какой вообще демографии можно говорить?" — недоумевает депутат.

По разным данным, курение ухудшает репродуктивную способность и самого курильщика, и его детей. В 2010 году в журнале Human Reproduction были опубликованы два независимых исследования, которые подтверждают большой вред курения для зачатия детей. В одном из них было получено, что количество половых клеток, которые отвечают за формирование яйцеклеток и сперматозоидов, в эмбрионах зачатых детей было меньше почти в два раза, чем у некурящих женщин. Ученые были удивлены, что курение уже на столь раннем этапе беременности имеет огромное влияние на количество половых клеток. Другой вред в том, что у курящих родителей дети являются пассивными курильщиками, так как непроизвольно вдыхают сигаретный дым, даже если курят на расстоянии от них.

Сколько российских подростков курят вейпы, точно неизвестно, но около 90% из них - несовершеннолетние. На эти данные Минздрава недавно ссылался президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. По опросам, за последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза. Сейчас их около 20%, то есть 6-7 млн. Тогда получается, что более 5 млн из них - это подростки, среди которых доля курящих вейпы может достигать 40%. Это приблизительная оценка, но она свидетельствует о масштабе этого пагубного явления. По опросу специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания, каждый третий подросток либо пробовал, либо курит вейпы регулярно.

По данным недавнего опроса SuperJob, 68% россиян поддерживают идею полного запрета вейпов, против только 11%. Ранее стало известно, что в России могут запретить продажу и использование вейпов, а принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным, а президент сразу согласился.