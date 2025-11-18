В России создан штаб по защите покупателей недвижимости

Российская гильдия риелторов (РГР) создала штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Об этом сообщает ТАСС.

В гильдии отметили, что в регионах зафиксирован рост случаев, когда продавцы, действующие под влиянием мошенников, после получения денег пытаются оспорить совершенные сделки и вернуть себе жилье.

Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей. Их рассмотрят на рабочих консультациях, на встречах с представителями правоохранительных органов, законодательной власти, с юристами и другими специалистами. Гильдия планирует передавать предложения по защите покупателей заинтересованным участникам рынка, депутатам.

Напомним, суды в России в массовом порядке возвращают проданные пенсионерами квартиры из-за того, что сделки якобы были заключены под влиянием мошенников. Все началось с элитной квартиры певицы Ларисы Долиной. В итоге покупатели недвижимости, которые сделали все для проведения честной сделки, остаются без жилья и без денег. За 2024 год более 3 тыс. сделок с пенсионерами признали недействительными: они все ссылались на состояние недееспособности.