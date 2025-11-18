Житель Челябинской области хотел заработать, но потерял четыре миллиона рублей

Житель Озерска перевел мошенникам 4 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, жертвой мошенников стал 45-летний местный житель. Он обратился с заявлением в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. Мужчина сообщил, что стал жертвой злоумышленника, действовавшего под видом финансового консультанта.

По словам потерпевшего, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, представившийся специалистом инвестиционной платформы. Злоумышленник предложил "выгодные условия" для вложения денежных средств. Доверившись мошеннику, мужчина установил рекомендованное приложение и зарегистрировался в нем. Далее потерпевший совершил 15 переводов на общую сумму около 4 млн рублей. Для инвестирования он занял у знакомых более 2 млн рублей, оформил кредит на сумму около 650 тыс. рублей, а также использовал личные сбережения в размере 1,4 млн рублей.

Все попытки вывести денежные средства блокировались под различными предлогами. Осознать, что он стал жертвой мошенников, мужчине помог его брат, который объяснил, что это классическая схема обмана, и убедил обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.