Мошенники украли у тюменки 10,5 миллионов, убедив ее "инвестировать в криптовалюту"

В Тюменской области интернет-мошенники за неделю обобрали 50 жителей региона. Общая сумма похищенных средств составила 26 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 10,5 млн руб.

Ее выманил неизвестный, позвонив тюменке по телефону. Он обманул женщину и убедил ее перечислить 10,5 млн руб. под предлогом "инвестирования денежных средств в криптовалютную биржу". Прокуратурой Ленинского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.