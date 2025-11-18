СМИ: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ при одном условии

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций при условии, если в документе за ним будет закреплено право принимать окончательные решения по любым таким мерам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — приводит агентство слова американского чиновника.

Накануне Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран. Законодатели могут включить в этот список Иран.

В июне американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Дональд Трамп готов дать ход законопроекту, который предполагает новые жесткие санкции в отношении России. Документ предполагает введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у России нефть, газ, уголь и уран.

*внесен в России в реестр экстремистов и террористов