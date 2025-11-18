Путин подписал закон об отработках для выпускников медвузов и колледжей

На официальном портале правовых актов опубликован закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который вносит поправки в федеральное законодательство в сфере здравоохранения и образования.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре приобретают статус целевых. Для выпускников медицинских вузов и колледжей вводится система наставничества, в рамках которой они будут обязаны отработать не более трех лет в медучреждениях, участвующих в программе ОМС. При этом фармацевты от обязательного наставничества освобождаются.

Минздраву России поручено установить перечень специальностей, для которых действует норма о наставничестве, а также определить его конкретные сроки в зависимости от специализации и места работы выпускника. По окончании данного периода специалисты получат возможность пройти периодическую аккредитацию.

Ранее Госдума 339 голосами в третьем чтении приняла законопроект о переходе на полностью целевое обучение в медицинских вузах. Против никто не высказался, воздержались 69 депутатов – фракции "Справедливая Россия" и КПРФ не стали поддерживать правительственный закон.