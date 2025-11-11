Госдума 339 голосами обязала всех выпускников медвузов отрабатывать в госучреждениях

Госдума 339 голосами в третьем чтении приняла законопроект о переходе на полностью целевое обучение в медицинских вузах. Против никто не высказался, воздержались 69 депутатов – фракции "Справедливая Россия" и КПРФ не стали поддерживать правительственный закон.

Законопроект предусматривает введение исключительно целевого бюджетного обучения в медицинских и фармацевтических вузах. После окончания вуза выпускники должны будут в обязательном порядке отработать в государственном медицинском учреждении. Если выпускник нарушит целевой договор, то ему придется выплатить штраф в размере стоимости обучения (5-6 млн руб.).

В начале процедуры рассмотрения законопроекта в третьем чтении вышла заминка: во втором чтении в одной из поправок была техническая ошибка (из текста выходило, что штраф взымается в пользу гражданина (штрафуемого), а не государства. "Если мы и ошибаемся, то ошибаемся в пользу гражданина, просто не все всегда это сразу понимают", - попытался пошутить председатель комитета ГД по высшему образованию и науке Сергей Кабышев ("Справедливая Россия").

Пришлось вернуть документ в процедуру второго чтения, затем только смогли высказаться представители партий уже в третьем чтении.

Однопартийцы Кабышева не были настроены шутить. Депутат Федот Тумусов отметил, что фракция СР не будет поддерживать законопроект. "В законопроекте этом не соблюдаются права молодого специалиста. Не прописаны для него достойная зарплата, жилье и другие социальные условия", - отметил парламентарий.

ЛДПР и "Единая Россия" высказались в поддержку документа. "Новые люди" не стали высказывать позицию.

Представитель КПРФ Алексей Куринный сначала отметил, что к третьему чтению Минздрав должен был представить приказ с правилами отработки, но его министерство зачем-то засекретило, хотя правила должны знать все обучающиеся.

"Кадровая проблема – самая острая. Цель законопроекта - хорошая. В нашем капиталистическом обществе можно было бы решить эту проблему поднятием зарплат, но мы пошли по пути отработки. По факту это отработка, сколько не называй ее наставничеством. Надо честно говорить, глядя в глаза студентам. Отток специалистов этот закон не остановит. Эти законопроекты могут отвадить от профессии многих молодых и талантливых ребят", - сказал Куринный.

Глава Минздрава Михаил Мурашко попытался возразить: "В G20 на прошлой неделе обсуждали тему, в большинстве стран капиталистических существует система отработки. Например, в ЮАР, в части стран Западной Европы и США. Наши соседи белорусы имеют такие же нормы".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") обвинил всех, кто не поддержал законопроект в "демагогии и популизме" и нежелании нести ответственность за непопулярные решения.

О том, что решение непопулярное, свидетельствует длинная и витиеватая речь спикера: "Мы с вами принимаем разные решения. Когда про выделение средств идет речь – мы поддерживаем. Но депутаты должны принимать решения, которые ситуацию изменяют к лучшему. Чтобы это состоялось, надо пойти на определенные шаги. Решение запоздало. <…> Ответственность заменилась желанием быть привлекательными. Люди все ждут качественной медицинской помощи. Ждет его и сообщество, потому что сейчас все перегружены. Закон нужен. Все остальное демагогия и популизм".