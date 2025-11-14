Предотвращено убийство высокопоставленного военного на Троекуровском кладбище

Сотрудники ФСБ предотвратили убийство высокопоставленного офицера армии России. Его собирались совершить на Троекуроском кладбище, куда военный должен был прийти ради посещения могил родных.

Для подготовки убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых россиян-наркоманов, задержанных в Москве, а также живущего в Киеве 46-летнего Шамсова Джалолиддина Курбановича. Последнего ищут в России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, сообщает центр общественных связей спецслужбы.