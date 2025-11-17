На Южном Урале поймали ребенка-зацепера

В Кыштыме поймали ребенка-зацепера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции Челябинской области.

По поводу факта зацепинга к сотрудникам транспортной полиции обратился начальник штаба гражданской обороны станции "Кыштым". Он рассказал о недавнем происшествии с малолетним зацепером.

По данным пресс-службы, им оказался 12-летний мальчик. Ребенка заметили в конце октября. Он ехал на вагоне с серной кислотой. Сотрудники транспортной полиции нашли зацепера и школу, где он учится.

В беседе с сотрудниками малолетний нарушитель признался, что заинтересовался зацепингом после просмотра видео в интернете на соответствующую тему.

С ребёнком и его родителем провели профилактическую беседу. На законного представителя нарушителя составили протокол за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (статья 5.35 КоАП РФ).