ЛДПР предложила не включать в число отпускных дней выходные

Из периода оплачиваемых отпусков предложено исключить выходные дни, как это уже сделано с праздничными. Такой законопроект группа депутатов от ЛДПР направила на заключение в Правительство.

В настоящее время праздничные дни исключаются из числа календарных дней отпуска, то есть отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на его период. Но для выходных этого нет.

"Сегодня по закону каждый сотрудник в России имеет право на 28 полноценных дней отпуска, но на самом деле часть этого времени - и так выходные дни, положенные каждому трудящемуся", - пишет лидер партии Леонид Слуцкий.

Так, отпуск в 28 дней за вычетом выходных становится при пятидневке лишь 20-дневным. Люди не успевают нормально отдохнуть. С таким подходом ожидать повышения производительности труда не приходится, считает депутат.

По опросу SuperJob 2024 года, россияне стали желать большей длительности отпуска - четыре недели и более. Если в 2023 году так считали 53%, то в 2024 году - 58%.