В МВД опровергли наличие взрывчатки возле найденной в Солнечногорске пачки купюр

В МВД опровергли информацию о том, что возле найденной в Солнечногорске пачки пятитысячных купюр обнаружена взрывчатка.

"Это не соответствует действительности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, 14 ноября поступило сообщение о том, что в Солнечногорске на дороге возле одного из домов была найдена пачка денег. Прибывшие на место полицейские выяснили, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом не обнаружено.

Напомним, 12 ноября в Красногорске 10-летний мальчик нашел на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке. Он взял ее в руки, в этот момент произошел взрыв. Ребенку провели операцию, которая длилась 6,5 часов. Часть пальцев пришлось ампутировать.

Сообщалось, что после этой трагедии в чатах родителей московских школьников начали рассылать предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просят "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой.