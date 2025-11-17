Вместо "уравнителя" ЕГЭ может стать "великим разделителем" - ученый

Можно сколько угодно говорить о том, что ЕГЭ уравнял выпускников в их шансах поступить в самые престижные вузы страны, но без обеспеченности школ учителями это не так, и ЕГЭ может стать, наоборот, "великим разделителем". Об этом пишет завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин.

Он напоминает, что все попытки повысить качество образования упираются в фундаментальную проблему - огромную нехватку учителей. Многим детям просто не преподаются нормально многие предметы, ведь не хватает учителей. Обычным делом стало то, что оценка по физике в аттестате стоит, а вот знаний по физике просто нет. Какой уж тут технологический суверенитет? Например, преподавателя теории ракетных двигателей или конструкции газотурбинных энергетических установок, чем он занимается, взять просто неоткуда. Единственная возможность - воспитать таких уникальных специалистов. Но для этого нужно очень хорошо знать физику и математику. Но миллионы российских детей ее нормально не проходят. А ведь именно на школе лежит основной груз и ответственность за формирование будущего страны. Однако доступность хорошего школьного образования - это большая проблема. И формальное уравнивание возможностей через ЕГЭ так и остается формальностью. Потому что на самом деле ЕГЭ только разделяет, подчеркивает и усиливает неравенство.

"Если во время обучения у каких-то гипотетических учеников не было, например, физики или ее вел наспех переученный учитель математики, то получается, что эти ребята просто лишаются возможности сдавать профильный экзамен для поступления на инженерные направления подготовки или специальности... В результате мы можем получить некое региональное расслоение: там, где больше финансовых возможностей, дети будут подготовлены в соответствии с ФГОС, ну, а там, где этой возможности нет, останется надеяться только на талант, усидчивость и самостоятельную работу", - подчеркивает ученый.

Лопатин отмечает, что у него ощущение, что органы, отвечающие за реализацию госполитики в области общего образования, с одной стороны, признают нехватку учителей, а с другой - своими действиями только усугубляют ситуацию. А переподготовка учителей очень часто является просто профанацией.

Но признают ли? Об огромной нехватке учителей-предметников говорят все эксперты. В начале 2025 года об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, 33% родителей заявили о нехватки учителей математики, 24% - физики. Но министр просвещения Сергей Кравцов "опровергает" президента и называет смехотворные цифры около 2%.

В октябре опрос РБК показал, что в 88% регионов сообщили о дефиците учителей математики, 78% - по русскому языку, 73% - по английскому и другим иностранным языкам, 60% - по литературе, 55% признали нехватку учителей начальных классов.