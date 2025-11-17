17 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Отмена ЕГЭ обсуждается, но альтернативу никто не предложил – Рособрнадзор

Рособрнадзор не считает, что в обозримом будущем российская система образования может вернуться к традиционным экзаменам или другим формам итоговой аттестации в школе.

"Обсуждается ли отмена ЕГЭ в долгосрочной перспективе? Да, обсуждается. Но альтернативы никто не предложил. Что взамен? Когда два года назад остро раскручивали эту тему, мы проводили много круглых столов. И все, кто выступал против, в итоге защищали ЕГЭ, но просто предлагали его совершенствовать", - сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, "вузы не горят желанием вернуться к прошлой системе с экзаменами".

"Я вас уверяю, что вузы не горят желанием вернуться к прошлой системе с экзаменами. Фильм "Москва слезам не верит" про то, что девушка из провинции приехала и провалила экзамен. У нее не было права пойти в тот же год и попробовать поступить в еще четыре вуза. Готовы ли к такому родители? Думаю, что 90% не готовы. Пока ответы на все эти вопросы не будут даны – отменять ЕГЭ нельзя", - полагает Музаев.

Он добавил, что "существующая модель обществом, в общем-то, принята", сложилась некая традиция, а выпускники, сдавшие ЕГЭ в числе первых, уже сами стали родителями. Также Музаев возмутился эвфемизмом "жертва ЕГЭ".

"Штамп "жертва ЕГЭ" очень часто надуман. В комментариях начинают когда нет других доводов так разговаривать. А молодое поколение отвечает: ну ладно, мы-то "жертвы ЕГЭ", а ваша неграмотность чем объясняется?" – отметил чиновник.

Также не предвидится и перевод ЕГЭ полностью в цифровую среду, "на удалёнку": "Нынешние технологии не позволят организовать массовый и объективный экзамен в таком формате. У всех должна быть одинаковая аппаратура. Пока мы такое организовать не можем. Может быть такое возможно через несколько десятков лет, уже в обозримом будущем".

Теги: егэ, анзор музаев, рособрнадзор


