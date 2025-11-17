Ремонтные работы на Старом мосту в Астрахани завершили досрочно

Транспорт по двум сторонам Старого моста в Астрахани запустили, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. При этом профилактические работы на сооружении будут продолжены.

Напомним, причиной внепланового ремонта стало смещение деформационных швов конструкции. Для оперативного устранения последствий специалисты работали на объекте круглосуточно.

На месте накануне побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он осмотрел сооружение, принадлежащее компании «РЖД», где проводились ремонтные работы на трёх участках одновременно. Бригады специалистов восстанавливали поврежденные узлы на полосе, ведущей в сторону Правобережья.

"К смещению деформационных швов привел проезд перегруженных фур, который строго запрещен по этому мосту. Чтобы ситуация не повторилась, на съездах с обеих сторон будут выставлены патрули Госавтоинспекции. Дежурства – в круглосуточном режиме", - отметил Игорь Бабушкин.

Он дополнил, что в дальнейшем аналогичные работы будет необходимо провести и на второй полосе моста. На их время также возобновится реверсивное движение.

"Старому мосту в Астрахани более 70 лет, и его состояние требует капитального ремонта. Будем ставить перед руководством компании «РЖД» вопрос о его скорейшем проведении", - подчеркнул глава Астраханской области.