Движение на Старом мосту в Астрахани временно приостановлено

Сегодня в результате воздействия динамической нагрузки на Старом мосту через реку Волгу в Астрахани произошла сдвижка двух деформационных швов. В связи с чем, как сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, движение автотранспорта было временно остановлено для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

На место происшествия были направлены специалисты для оценки состояния моста и проведения необходимых ремонтных работ.

Также на место возникшей нештатной ситуации выехал вице губернатор - председатель правительства Денис Афанасьев. Он заслушал доклады руководителей региональных структур РЖД. В ближайшее время из Самары прибудет передвижная лаборатория для обследования железнодорожных опор. По итогам обследования будут выработаны дальнейшие меры. В том числе, возможность запуска реверсивного движения по одной стороне.

На данный момент маршруты общественного транспорта корректируются. Региональный минтранс просит водителей провести выбор маршрутов движения заранее с учетом сложившейся ситуации.