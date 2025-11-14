"Быть домашней феей": Екатеринбургский священник рассказал, почему женщина не должна работать

Женщина не должна работать - вместо этого ей богом и природой заложено быть женой, матерью, домашней феей и хозяйкой дома. Такого мнения придерживается протоиерей, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.

"В мудрых книгах говорится, условно, "быть богиней". Понимание, что женщина может делать счастливым другого человека. Женщина не должна работать. Женщина может работать, если захочет, в свободное от счастливой семейной жизни время. Ее обязанности - это создать внутри семьи счастье - это то, что с нее спросят, это то, от чего она напитывается", - сказал священнослужитель в эфире телеканала "Союз".

В выпуске от 12 ноября он также рассказал, что не примет на работу женщину живущую во блуде, а именно - проживающую с мужчиной в одном доме будучи не в браке. Такие отношения протоиерей называет взаимовыгодным сотрудничеством, где женщина напрасно ждет брака, а мужчина, заполучив все необходимое, не спешит делать предложение.

"Мужчина никогда не меняет то, что работает. Поэтому такие иллюзии - это серьезное повреждение души, ведь жить пополам с грехом и Богом невозможно. Поэтому, с точки зрения (принятия на работу - прим.ред.) сотрудника, говорить не можем, но как добровольца - церковь принимает. Обязательно стоит ходить на огласительные беседы, обязательно надо промыть сознание, которое замусорено этой либеральной светской пропагандой вседозволенности отношений. Не все отношения угодны Богу, некоторые вещи Богу противны", - заявил Евгений Попиченко.

Совместное сожительство в качестве друзей тоже не будет приниматься церковью, так как, по словам священнослужителя, между мужчиной и женщиной не может быть дружбы.

"Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир, что, когда человек открывает душу другому человеку, между ними возникает очень сильная связь - женщина привязывается к мужчине, а мужчина, чувствуя заботу, поддержку, утешение, привязывается к женщине", - отметил протоиерей.