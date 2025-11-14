"Быть домашней феей": Екатеринбургский священник рассказал, почему женщина не должна работать

14 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Быть домашней феей": Екатеринбургский священник рассказал, почему женщина не должна работать

Женщина не должна работать - вместо этого ей богом и природой заложено быть женой, матерью, домашней феей и хозяйкой дома. Такого мнения придерживается протоиерей, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.

"В мудрых книгах говорится, условно, "быть богиней". Понимание, что женщина может делать счастливым другого человека. Женщина не должна работать. Женщина может работать, если захочет, в свободное от счастливой семейной жизни время. Ее обязанности - это создать внутри семьи счастье - это то, что с нее спросят, это то, от чего она напитывается", - сказал священнослужитель в эфире телеканала "Союз".

В выпуске от 12 ноября он также рассказал, что не примет на работу женщину живущую во блуде, а именно - проживающую с мужчиной в одном доме будучи не в браке. Такие отношения протоиерей называет взаимовыгодным сотрудничеством, где женщина напрасно ждет брака, а мужчина, заполучив все необходимое, не спешит делать предложение.

"Мужчина никогда не меняет то, что работает. Поэтому такие иллюзии - это серьезное повреждение души, ведь жить пополам с грехом и Богом невозможно. Поэтому, с точки зрения (принятия на работу - прим.ред.) сотрудника, говорить не можем, но как добровольца - церковь принимает. Обязательно стоит ходить на огласительные беседы, обязательно надо промыть сознание, которое замусорено этой либеральной светской пропагандой вседозволенности отношений. Не все отношения угодны Богу, некоторые вещи Богу противны", - заявил Евгений Попиченко.

Совместное сожительство в качестве друзей тоже не будет приниматься церковью, так как, по словам священнослужителя, между мужчиной и женщиной не может быть дружбы.

"Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир, что, когда человек открывает душу другому человеку, между ними возникает очень сильная связь - женщина привязывается к мужчине, а мужчина, чувствуя заботу, поддержку, утешение, привязывается к женщине", - отметил протоиерей.

Теги: протоиерей Евгений Попиченко, фея, женщина, работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети