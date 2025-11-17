В Челябинске вырос спрос на выдачу документов через постамат

В Челябинске появилась возможность получить многие государственные и муниципальные документы в МФЦ через постамат - без талона, очереди и проверки паспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МФЦ.

Читайте также: В МФЦ заработают сервисы самообслуживания

По данным пресс-службы, новый способ оказался настолько востребованным, что количество ячеек уже несколько раз увеличивали. Так, через постаматы доступны документы из налоговой, сертификат на материнский капитал, повторные свидетельства актов гражданского состояния (рождения, брака, смерти), выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и документы о госрегистрации права. Также можно получить справки об отсутствии судимости и административного наказания за употребление наркотиков. Всего таким способом выдают около 50 услуг.

Как получить документы в постамате МФЦ: