В Челябинске вырос спрос на выдачу документов через постамат
В Челябинске появилась возможность получить многие государственные и муниципальные документы в МФЦ через постамат - без талона, очереди и проверки паспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МФЦ.
По данным пресс-службы, новый способ оказался настолько востребованным, что количество ячеек уже несколько раз увеличивали. Так, через постаматы доступны документы из налоговой, сертификат на материнский капитал, повторные свидетельства актов гражданского состояния (рождения, брака, смерти), выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и документы о госрегистрации права. Также можно получить справки об отсутствии судимости и административного наказания за употребление наркотиков. Всего таким способом выдают около 50 услуг.
Как получить документы в постамате МФЦ:
- Подать заявление на услугу в офисе МФЦ и поставить галочку о согласии на получение через постамат;
- Указать номер телефона и электронную почту в бланке;
- Дождаться специального кода в СМС или уведомления на e-mail;
- В течение пяти календарных дней подойти к постамату в МФЦ;
- Вести код на экране – нужная ячейка откроется автоматически;
- Забрать документы и закрыть ячейку.