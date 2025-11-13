В МФЦ заработают сервисы самообслуживания

В МФЦ появятся сервисы самообслуживания, там можно будет получить услугу по биометрии без паспорта и обращения к сотруднику. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии. Оформить услугу поможет встроенный ИИ-ассистент. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде, передает РИА Новости.

В сентябре Правительство России подписало постановлении о возможности использовать специальный QR-код в приложении "Госуслуги", который можно будет в некоторых ситуациях предъявлять вместо оригинала паспорта гражданина. На первом этапе QR-код можно будет использовать в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах — при покупке товаров 18+, при отправке или получении посылок и заказных писем. Затем, как ожидается, QR-код будут принимать и в более "серьезных" случаях: в банках, МФЦ, салонах операторов связи, частных медорганизациях, при заселении в гостиницы.