Испытания ракеты "Буревестник" вызвали серьезную обеспокоенность в странах НАТО

Североатлантический альянс идентифицирует российскую ракету "Буревестник" как значительный вызов своей безопасности.

Die Welt пишет, что главная особенность этого оружия — ядерная силовая установка и способность пролетать до 14 000 км, маневрируя в обход систем противоракетной обороны. В фокусе внимания НАТО также находятся другие новейшие разработки: ракета "Орешник" и автономные подводные аппараты "Посейдон".

Последние, как полагают аналитики, созданы для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре, включая порты и города на побережье США и Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разведывательный корабль НАТО 21 октября присутствовал в зоне испытаний российской крылатой ракеты "Буревестник".