28 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

СМИ: Россия подала заявку на проведение Евро-2032 по футболу

Россия готова провести чемпионат Европы по футболу 2032 года, если итальянские стадионы не будут готовы принять турнир. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков порталу Sport24. А британская газета Daily Mail пишет, что Россия уже подала заявку на прием Евро-2032 вместо Италии, несмотря на запрет участия.

В РФС подтвердили данные Daily Mail, что Россия подала заявку, но отметили, что она была подана еще в 2022 году, поэтому никакой сенсации нет. И Россия всегда готова, если Италия будет не в состоянии принять турнир. Именно так сказал Дюков. А а Британии из этого сделали чуть ли не сенсацию.

Ранее в Италии выразили обеспокоенность состоянием ряда стадионов. Президент УЕФА Александр Чеферин назвал состояние итальянских стадионов "позорным", а в самой Италии не исключают, что страна не сможет провести турнир. Из десяти заявленных стадионов УЕФА одобрила лишь один.

Чемпионат Европы 2032 года должны принять Италия и Турция.

Теги: футбол, евро-2032


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

