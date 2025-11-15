Дубна и Королев сохранят статус наукоградов России до 2040 года

Подмосковные города Дубна и Королев сохранят статус наукоградов России на ближайшие годы. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, Дубна и Королев получили статус наукоградов согласно указам президента в 2001 году. Срок действия указов истекает 31 декабря 2025 года. Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, принятое сейчас решение будет действовать до 2040 года.

Отмечается, что сохранение статуса наукограда позволит Дубне и Королеву получать федеральное финансирование на развитие существующих научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры.