Югра и еще два региона получат почти 1,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру

Правительство России направит почти 1,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в трех регионах страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, речь идет о Калининградской и Кировской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Так, 500 млн рублей пойдет на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининградской области и строительство участка между двумя транспортными развязками – на Зеленоградск и Балтийск.

Одна из улиц Зеленоградска

Еще 500 млн рублей предусмотрено на обустройство инфраструктурой моста через реку Обь в Сургуте. Кроме этого, почти 400 млн рублей будет направлено на строительство перехода под железной дорогой в Нововятском районе Кирова.

Распоряжение о перераспределении этих средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что финансирование поступит в бюджеты регионов.

Напомним, накануне Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.