14 Ноября 2025
Политика В России
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство России должно в течение полугода представить план мероприятий по ее реализации, сообщает ТАСС.

Документ состоит из восьми разделов на 46 страницах и дает определения всем понятиям, связанным с дорожным движением, в том числе "активной мобильности" - всем видам передвижения, от пешего и велосипедного до использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Реализации концепции предполагается в два этапа - в 2025-2030-х годах и в 2031-2036 годах, по итогам обобщения уже сделанного. Помочь в этом призваны национальные проекты РФ.

Стратегия содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, фиксирует статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски в сфере, определяет цели госполитики по этому направлению.

Утвержденный президентом документ ставит своей целью повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий. Для этого планируется разработать единую концепцию профилактики ДТП и повышать культуру в массах, актуализировать медицинские противопоказания к управлению автомобилями.

Нетерпимость в обществе к нарушениям ПДД и улучшение конструкции автомобилей также названы целями стратегии безопасности на дорогах.

"Результатами реализации настоящей стратегии должны стать повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, включая повышение правовой культуры населения и формирование нетерпимости к нарушениям требований по обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры в целях предотвращения ошибок человека или минимизации их последствий, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, что будет способствовать обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и созданию комфортной и безопасной среды для жизни", - говорится в тексте стратегии.

