На Южном Урале полный детей автобус столкнулся с автовозом

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 "Урал" произошло столкновение автобуса, перевозившего 51 ребенка, с автовозом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГАИ.

По данным пресс-службы, на 1784-м километре трассы М-5 "Урал" автобус марки "Сетра" перевозил детей из Челябинска на курорт "Солнечная долина" в Миассе. В результате аварии четыре 14-летних пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В ГАИ уточнили, что причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия (гололед) и действия водителей. Водитель автобуса не учел безопасную скорость и дистанцию, в то время как водитель автовоза также не выбрал безопасную скорость, что привело к заносу полуприцепа и столкновению.

В настоящий момент проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.