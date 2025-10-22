В Ревде напротив СУМЗ произошла массовая авария с пострадавшими

В Ревде произошло массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась прямо напротив Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ).

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все произошло сегодня утром на автодороге "Ревда – СУМЗ". По предварительным данным, на 5-м километре трассы 26-летний водитель "Лада-2113" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Лада Гранта" под управлением 63-летнего водителя.

После столкновения "Гранта" врезалась в стоявший на парковке автомобиль "Пежо". А "Лада-2113" после столкновения с "Грантой" наехала на движущийся автомобиль "Шевроле Клан", за рулем которого был 50-летний водитель.

В результате аварии пострадали водители обеих "Лад". Как отметили в ГАИ, после госпитализации им проведут освидетельствование на опьянение. Водитель "Шевроле Клан" по результатам проведенного на месте сотрудниками ДПС освидетельствования оказался трезв.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.